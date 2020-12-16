У Києві заговорили про подорожчання проїзду в маршрутках до 15 гривень

Перевізники можу підняти питання підвищення цін на проїзд в маршрутках від 10 до 15 гривень, після закінчення локдауна у січні 2020 року.

Як розповів OBOZREVATEL глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, вартість буде залежати від декількох факторів.

"Зараз чекаємо обмежень, які будуть в січні, і вже тільки у лютому по цьому питанню можна буде предметно говорити... Якщо ми підемо на такий крок, то це (зростання цін на проїзд – Ред.) буде залежить від довжини та складності маршруту. Але максимум 15 гривень", – уточнив Мойсеєнко.

Він додав, що питання підвищення вартості проїзду в транспорті піднімалось після першого локдауна навесні цього року, коли були введені ряд обмежень на перевезення.

На цей час зростання тарифів, за його словами, потрібне "не для того, щоб більше заробляти, а для того, щоб просто залишитися на плаву".

"Щоб ви розуміли - для пастранса у цьому році з 2,7 мільярда гривень було передбачено 1 мільярд на компенсацію пільгових перевезень. Ще 1,7 мільярда на "регулювання тарифів". Тобто, пастранс возить пасажирів за 8 гривень, а обгрунтований тариф у них, грубо кажучи, 14 гривень. Город им доплачує цю різницю", – резюмував Мойсеєнко.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , експерт припустив, що в Києві на початку 2021 року вартість проїзду в маршрутках може зрости до 12 гривень.