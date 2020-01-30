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30 січня • оновлено в 10:12
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У Києві через кортеж вирішили перекрити дороги

1.1т
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У Києві з 30 січня до 1 лютого тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Причиною цього є візит до України Державного секретаря США Майка Помпео.

Також 30 січня та 1 лютого обмеження торкнуться Бориспільського шосе. Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з українськими нормативно-правовими актами, главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які приїжджають до країни з офіційними чи робочими візитами, надається державна охорона.

У Києві через кортеж вирішили перекрити дороги. Ілюстрація

У Києві через кортеж вирішили перекрити дороги. Ілюстрація

Так, Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації США на території України під час візиту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва зняли незвичайний кортеж. Він складався з двох дуже яскравих та ексклюзивних автомобілів, загальна вартість яких – приблизно півмільйона доларів.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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