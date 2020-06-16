У Києві через коронавірус закрили сервісний центр МВС

У Києві коронавірусною інфекцією заразилися працівники сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

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У зв’язку з цим установу тимчасово закрили для відвідувачів. Про це повідомила пресслужба МВС на сторінці у Facebook.

Йдеться, зокрема про центр №8047 що по вулиці Великій Кільцевій, 110 а у столиці.

"Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у м. Києві", – запевнили у відомстві.

Скриншот/Регіональний сервісний центр МВС у Києві

Про відновлення роботи зазначеного центру пообіцяли повідомити згодом на офіційному веб-сайті.

Водночас у відомстві закликали громадян не забувати про те, що в країні все ще триває карантин, і дотримуватися рекомендацій, аби не заразитися COVID-19.

"Носіть захисні маски та рукавички, мийте ретельно руки і дотримуйтеся безпечної дистанції", – йдеться у повідомленні.

Скриншот/Facebook МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на вівторок, 16 червня, кількість випадків зараження коронавірусом досягла 3985. За останню добу хворобу виявили у 28 пацієнтів. Це на 38 випадків менше, ніж днем раніше.