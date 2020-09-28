У Києві через коронавірус закрили частину шкіл і дитсадків

У Києві на карантин закрили шість шкіл та три дитсадки через захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це на брифінгу у понеділок, 28 вересня, повідомив голова Києва Віталій Кличко. Загалом на самоізоляцію та дистанційне навчання перевели 290 класів у 126 школах столиці.

"Усього коронавірус виявили у 346 школярів та 190 педагогів", – додав міський голова.

Також Кличко повідомив, що у дитячих садочках – через випадки вірусу – тимчасово закриті 23 групи.

"Три дитсадки – на карантині. По одному: у Печерському, Святошинському та Деснянському районах. Наповненість дітей у садочках сьогодні – понад 52%", – підкреслив він.

Загалом за весь період пандемії у Києві захворіли 1592 дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві стався спалах COVID-19 серед жінок і дітей.