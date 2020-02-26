В Києві через коронавірус COVID-19, який поступово поширюється в усьому світі, люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Дехто навіть брав по 200 штук одразу.

Про масову купівлю розповіли в одній з аптек у центрі міста, написало інформаційне агентство УНН.

“Нам привозять їх (Маски. – Ред.) раз чи двічі на тиждень, і одразу їх розмітають, по 200 штук в одні руки”, – наголосила працівниця закладу.

У Києві через коронавірус почали масово скуповувати медичні маски. Ілюстрація

В іншій аптеці біля станції метро “Майдан Незалежності” працівники розповіли, що 26 лютого маски були в наявності, але ще вранці їх розкупили. Вони також були відсутні у подібних закладах поблизу станції “Арсенальна”.

В аптеках спальних районів столиці цього дня спостерігалася схожа ситуація. Захисні засоби були відсутні, втім, працівники закладів обіцяли, що з часом їх привезуть, ймовірно, за вищою ціною. У більшості українських онлайн-аптек масок також не було.

За інформацією журналістів, 26 лютого такі захисні засоби коштували 5 гривень, хоча раніше їхня вартість була 2 гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 уповільнив темпи в Китаї, а кількість тих, одужав, зросла. Водночас в Італії різко побільшало інфікованих.

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