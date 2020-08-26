У Києві через коронавірус можуть скасувати лінійки до 1 вересня: озвучено умову

Якщо Київ до 1 вересня опиниться в "помаранчевій" карантинній зоні, то проведення урочистих лінійок для школярів буде скасовано.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі сайту "Сьогодні". Він назвав правила, яких повинні будуть дотримуватися вчителі, діти та їхні батьки.

За словами чиновника, досвід показує, що дуже важливо не допустити хвору людину на роботу чи хвору дитину на навчання. Тому має бути вироблений жорсткий контроль.

"Це можуть зробити батьки учня ще вдома, перевіривши температуру дитини перед походом до школи. А в школі повинні стежити за станом здоров'я штатного персоналу та вчителів. І дотримуватися жорсткого санітарного контролю, який має запрацювати з 1 вересня у всіх навчальних закладах міста", – пояснив Рубан.

Він відзначив, що всі учасники навчального процесу повинні бути забезпечені захисними засобами. Також у школах мають бути антисептики. Не менш важливими, на думку фахівця, є дотримання безпечної соціальної дистанції.

Чиновник додав, що, хоч лінійки, приурочені до 1 вересня, – це теж скупчення людей, але вони належать до культурно-масових заходів.

"Їх можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах. Але з дотриманням усіх норм і правил: маски, антисептик і безпечна дистанція. Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п'ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить до "помаранчевої" зони небезпеки, то всі лінійки скасовуються. У такому разі проводити їх заборонено", – підкреслив Рубан.

За його словами, у навчальних закладах введеться ще одне правило, пов'язане з настанням осені. Йдеться про контроль за мікрокліматом у приміщеннях.

"Науково обґрунтовано, що цей збудник передається в закритих сухих і максимально вологих приміщеннях... Норма – 40-60% вологості, а температура в приміщеннях повинна бути не більше ніж +20...+25 градусів", – пояснив фахівець.

Він додав, що існує іще один важливий нюанс – якщо хтось захворів або з'явилися симптоми хвороби, йому слід негайно звернутися до лікаря.

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