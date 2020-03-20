У Києві можуть обмежити рух усього транспорту, якщо кількість заражених на коронавірус COVID-19 буде зростати.
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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ефірі "112 Україна". Це не стосуватиметься лише тих авто, що відвозитимуть на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність столиці. Зокрема, мова про працівників комунальних підприємств, департаментів з надзвичайних ситуацій, лікарів, рятувальників.
"Якщо у нас ситуація буде розвиватися далі, а ми бачимо, що за минулу добу кількість захворювань в Україні збільшилася майже вдвічі, якщо кількість буде збільшуватися, ми не виключаємо те, що можемо взагалі обмежити пересування транспортом нашим містом", – підкреслив чиновник.
У Києві через коронавірус можуть обмежити рух усього транспорту. Ілюстрація
Кличко додав, що найближчими днями у столиці можуть запровадити надзвичайний стан, якщо розповсюдження коронавірусу буде продовжуватись.
Примітно, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник раніше вже заявляв, що влада Києва ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня у Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.
Станом 18 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 16 осіб. У Києві все ще було двоє заражених, в області – стільки ж.
Першим хворим на коронавірс на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Це був уже третій хворий у столиці.
Того ж дня в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.
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