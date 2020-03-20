У Києві можуть обмежити рух усього транспорту, якщо кількість заражених на коронавірус COVID-19 буде зростати.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ефірі "112 Україна". Це не стосуватиметься лише тих авто, що відвозитимуть на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність столиці. Зокрема, мова про працівників комунальних підприємств, департаментів з надзвичайних ситуацій, лікарів, рятувальників.

"Якщо у нас ситуація буде розвиватися далі, а ми бачимо, що за минулу добу кількість захворювань в Україні збільшилася майже вдвічі, якщо кількість буде збільшуватися, ми не виключаємо те, що можемо взагалі обмежити пересування транспортом нашим містом", – підкреслив чиновник.

У Києві через коронавірус можуть обмежити рух усього транспорту. Ілюстрація

Кличко додав, що найближчими днями у столиці можуть запровадити надзвичайний стан, якщо розповсюдження коронавірусу буде продовжуватись.

Примітно, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник раніше вже заявляв, що влада Києва ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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