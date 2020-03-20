У Києві через введення карантинних обмежень на пересування в громадському транспорті трапляється все більше курйозних ситуацій, які нерідко закінчуються не тільки сварками, але й бійками між воїнами і пасажирами.

Так, 20 березня чоловік розбив скло у тролейбусі через відмову кондуктора пустити його в салон без маски. Тоді як у маршрутки в години пік, вранці й увечері, набивається стільки людей, скільки влізе і водночас зобов'язання носити маски там ніхто не контролює (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який розбив скло на дверях громадського транспорту. Інцидент трапився в Печерському районі на вулиці Московській: 51-річний житель Чернігівщини розлютився на те, що водій і кондуктор тролейбуса відмовилися впустити його без медичної маски.

У Києві через карантин утворилися великі черги до маршруток Країна

Кондуктор також наполягав на тому, що в тролейбусі вже їхали 10 осіб і перевозити більше людей забороняється, згідно з карантинними обмеженнями. Тому в розпал конфлікту чоловік не придумав нічого кращого, як просто розбити скляні двері транспорту.

У Києві через карантин відбуваються конфлікти в транспорті Скріншот із відео

"На місце події прибули патрульні, які склали на правопорушника адмінпротокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні, зазначаючи, що за дебош чоловікові загрожує штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Києві через карантин відбуваються конфлікти в транспорті Скріншот із відео

Відео ще одного конфлікту в салоні тролейбуса опублікував у Facebook "Київ оперативний". Там трапилася сварка між пасажирами, які сперечалися про те, чи повинен водій вигнати з транспорту чоловіка, який обурювався через обмеження. Водночас водій розуміюче пустив його в салон, хоча і підкреслив, що той нібито не заплатив за проїзд.

У Києві через карантин відбуваються конфлікти в транспорті Скріншот з відео

Примітно, що в тролейбусах кондуктори дійсно лімітують пасажирів кількістю в 20 осіб. Якщо транспорт заповнений, то він взагалі не стає на зупинках.

Та ж ситуація і в деяких трамваях. Хоча там кондукторам разом із поліцейськими доводитися навіть просити людей дотримуватися правил безпеки під час карантину.

У Києві через карантин відбуваються конфлікти в транспорті Скріншот з відео

Також у мережі з'явилося відео, як у Києві водія викинули з автобуса за те, що він не хотів вести більше десяти осіб.

"Викинув, власне, той, хто був одинадцятим", – пише "Київ сьогодні" у Facebook.

У Києві через карантин відбуваються конфлікти в транспорті Скріншот з відео

Чоловік на одній із зупинок розлютився через те, що йому відмовили у проїзді – пасажир же був 11-м. Водночас він із матом схопив водія і викинув з транспорту.

"Що ти тут стоїш?! Ти тепер 10-й, йди на х*й звідси! Я поїду, а ти залишишся!" – лаявся дебошир.

Варто зазначити, що під "гарячу руку" розгніваних громадян потрапляють і поліцейські, які намагаються стежити за порядком на зупинках і регулювати карантинні вимоги – до 10 осіб у салоні транспорту і в медичних масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 19 березня в більшості регіонів України тривав транспортний колапс і ігнорування обмежувальних карантинних заходів через поширення коронавірусу. Люди збивалися у величезні натовпи, намагаючись потрапити на роботу, і перекривали дороги, а багато закладів торгівлі саботували тимчасову заборону на діяльність.

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