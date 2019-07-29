У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

У Києві після сильної зливи 29 липня опинилися підтопленими декілька вулиць. Величезні калюжі заважали проїзду транспорта і пересуванню пішоходів.

Неподалік метро "Дорогожичі" на з'їзді під шляхопроводом залило проїзну частину, повідомив із місця подій кореспондент OBOZREVATEL. Кадри інших постраждалих від стихії місць кияни опублікували в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на прогноз погоди, який обіцяв лише короткочасні опади, сильна злива почалася близько 14:00 і пройшла більшістю районів Києва.

"Потоп" на Дорогожичах

У Києві затопило дорогу

Не краща ситуація і на Пріорській вулиці, де вода била фонтаном з каналізації. Позашляховикам рівень води доходив до верху коліс.

"Справжня річка!" – охарактеризували калюжу очевидці.

"Водограй" Скріншот

На вул. Кирилівській підтоплення паралізувало рух трамваїв і автомобілів. Фото наслідків дощу на своїй сторінці в Facebook опублікував Юрій Мацарський.

Вулиця Кирилівська Facebook Yuriy Matsarsky

Сильно підтопленими також виявився проспект Перемоги, особливо біля метро "Шулявська".

Проспект Перемоги Скріншот

Біля Шевченківського райсуду хлопець вирішив боротися з транспортним колапсом за допомогою рятувального кола і плавання.

Facebook Анастасия Багалика

Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, з 30 липня до Києва прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься щодня. Опади будуть йти разом з грозами майже до кінця тижня.

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