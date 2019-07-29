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У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

14.8т Читати матеріал російською

У Києві після сильної зливи 29 липня опинилися підтопленими декілька вулиць. Величезні калюжі заважали проїзду транспорта і пересуванню пішоходів.

Неподалік метро "Дорогожичі" на з'їзді під шляхопроводом залило проїзну частину, повідомив із місця подій кореспондент OBOZREVATEL. Кадри інших постраждалих від стихії місць кияни опублікували в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на прогноз погоди, який обіцяв лише короткочасні опади, сильна злива почалася близько 14:00 і пройшла більшістю районів Києва.

"Потоп" на Дорогожичах

"Потоп" на Дорогожичах

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У Києві затопило дорогу

У Києві затопило дорогу

У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

Не краща ситуація і на Пріорській вулиці, де вода била фонтаном з каналізації. Позашляховикам рівень води доходив до верху коліс.

"Справжня річка!" – охарактеризували калюжу очевидці.

"Водограй"

"Водограй"

Скріншот

На вул. Кирилівській підтоплення паралізувало рух трамваїв і автомобілів. Фото наслідків дощу на своїй сторінці в Facebook опублікував Юрій Мацарський.

Вулиця Кирилівська

Вулиця Кирилівська

Facebook Yuriy Matsarsky

Сильно підтопленими також виявився проспект Перемоги, особливо біля метро "Шулявська".

Проспект Перемоги

Проспект Перемоги

Скріншот

Біля Шевченківського райсуду хлопець вирішив боротися з транспортним колапсом за допомогою рятувального кола і плавання.

У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

Facebook Анастасия Багалика

У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, з 30 липня до Києва прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься щодня. Опади будуть йти разом з грозами майже до кінця тижня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Нетребко Николай
Нетребко Николай
А где прославленный боксер? Голову прикрути, мер сраный.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Украиньзькэ мир, он беднее Камбоджи.
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