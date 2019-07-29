У Києві через дощ затопило вулиці: транспорт паралізувало

У Києві після сильної зливи 29 липня опинилися підтопленими декілька вулиць. Величезні калюжі заважали проїзду транспорта і пересуванню пішоходів.
Неподалік метро "Дорогожичі" на з'їзді під шляхопроводом залило проїзну частину, повідомив із місця подій кореспондент OBOZREVATEL. Кадри інших постраждалих від стихії місць кияни опублікували в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Незважаючи на прогноз погоди, який обіцяв лише короткочасні опади, сильна злива почалася близько 14:00 і пройшла більшістю районів Києва.
"Потоп" на Дорогожичах
У Києві затопило дорогу
Не краща ситуація і на Пріорській вулиці, де вода била фонтаном з каналізації. Позашляховикам рівень води доходив до верху коліс.
"Справжня річка!" – охарактеризували калюжу очевидці.
"Водограй"
Скріншот
На вул. Кирилівській підтоплення паралізувало рух трамваїв і автомобілів. Фото наслідків дощу на своїй сторінці в Facebook опублікував Юрій Мацарський.
Вулиця Кирилівська
Facebook Yuriy Matsarsky
Сильно підтопленими також виявився проспект Перемоги, особливо біля метро "Шулявська".
Проспект Перемоги
Скріншот
Біля Шевченківського райсуду хлопець вирішив боротися з транспортним колапсом за допомогою рятувального кола і плавання.
Facebook Анастасия Багалика
Апостроф
Як писав OBOZREVATEL, з 30 липня до Києва прийде похолодання, температура повітря знижуватиметься щодня. Опади будуть йти разом з грозами майже до кінця тижня.
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