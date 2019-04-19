У Києві через дебати перекрили рух: місто завмерло в заторах

У Києві 19 квітня утворилися сильні затори. Особливо сильно рух утруднено в центрі міста, де діє перекриття через дебати кандидатів у президенти України. Обмеження руху будуть до кінця заходів.

На правому березі водії потрапили в транспортну пастку на Набережному шосе, вулиці Велика Житомирська, Нижньому Валу, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, бульварі Шевченка та вулиці Басейній. Про це свідчать дані Google-карт.

Також затори в "урядовому кварталі" і фактично на всьому Подолі. У Солом'янському районі затори на проспекті Лобановського і вул. Кривоноса.

Затори в Києві Google-карти

Затори в Києві Google-карти

На лівому березі рух утруднений в районі метро "Бориспільська" і "Славутич". Серед мостів з правого на лівий берег найбільш вільним виявилися Дарницький і міст Патона.

Затори в Києві Google-карти

На в'їздах до Києва затори утворилися поблизу Вишневого і з боку Броварів.

Затори в Києві Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

Це, зокрема, Троїцька площа, площа біля квиткових кас "Палацу спорту", вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейною до Саксаганського), вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадною до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Жилянська (від перехрестя з Жилянською до вул. Саксаганського), провулок Госпітальний (від НСК до провулка Лабораторного), вул. Ділова (від перехрестя з вул. Великою Васильківською до перехрестя з вул. Тютюнника), вул. Тютюнника (від перехрестя з вул. Діловою до вул. Федорова).

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