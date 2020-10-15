У Києві через COVID-19 із лікарень звільнилися понад 7 тисяч працівників, – Кличко

У Києві в лікарнях лікуються 1797 пацієнтів із COVID-19, з них – 405 у важкому стані. Водночас тільки за останні 9 місяців зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників.

Про це під час брифінгу в четвер, 15 жовтня, повідомив київський голова Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус. З них 33 дитини. 405 пацієнтів – у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 – під апаратами ШВЛ. Ще 143 пацієнти перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медустановах лікують у 648 хворих ", – розповів мер.

Кличко додав, що в столиці вже розгорнули майже 2800 ліжок у 22 комунальних лікарнях. Водночас за час пандемії в столиці масово звільнялися медпрацівники.

"Загалом за 9 останніх місяців зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні працівники, не медики. Але, на жаль, є і відтік медичних кадрів. Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія", – сказав глава міста.

Також Кличко повідомив, що в столичних медустановах є майже 7,5 тисячі вакансій, але випускники вишів не поспішають йти працювати в комунальні лікарні.

"Випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням (лікарі та середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати в комунальні лікарні ... Тобто студенти здобувають освіту за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а потім вибирають роботу на свій розсуд. Наприклад, цьогоріч зі столичних коледжів випустилися 557 випускників-бюджетників. і тільки 207 з них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами. Така ж ситуація і з молодими лікарями", – пояснив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві міську лікарню №18 обладнали під прийом хворих на COVID-19.