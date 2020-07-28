У Києві через блекаут метро з пасажирами занурилося у пітьму. Незвичайні відео

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 12:06, 28.07.2020 Оновлено: 13:03, 28.07.2020

У мережі показали на відео, як у Києві працювало метро під час перебоїв з електропостачанням 27 липня.

Відповідні ролики з'явились на сторінці видання "Інформатор Київ" у Facebook та користувача під ніком "Чебурек зі швидким метафоризмом" у Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на першому відео видно, як на одній зі станцій світло хоч і вимкнулося, проте потяги продовжували курсувати і перевозити пасажирів. Там також вмикали звуковий супровід, аби людям було легше орієнтуватися.

На іншому ж ролику видно, як без електропостачання залишився довгий перехід з "Хрещатика" на "Майдан Незалежності". Люди підсвічували собі дорогу за допомогою ліхтариків на телефонах.

Допис у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва 27 липня ввечері виникли перебої з електропостачанням через пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі.

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