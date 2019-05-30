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/Життя столиці

У Києві частково закрили новий "скляний" міст: що сталося. Відео

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У Києві скляну частину мосту між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий" огородили через регламентні роботи.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко, передає "Українська правда".

"Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло", – йдеться в повідомленні.

Спасибко підкреслив, що не потрібно панікувати, зараз "відбуваються регламентні роботи - науково технічний супровід". Чиновник зазначив, що роботи триватимуть недовго, але точної дати закінчення профілактики назвати не можуть.

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Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
КМДАремонт і будівництво доріг
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
мост-попаболь
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Юг Руси
Юг Руси
Регламентные работы через 3 дня после открытия???? 🤣🤣🤣
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CARGO 100
CARGO 100
Всё равно кто нибудь ийёбнится вниз между Владимирской горкой и парком "Крещатый" ...
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