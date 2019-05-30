У Києві частково закрили новий "скляний" міст: що сталося. Відео

У Києві скляну частину мосту між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий" огородили через регламентні роботи.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко, передає "Українська правда".
"Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло", – йдеться в повідомленні.
Спасибко підкреслив, що не потрібно панікувати, зараз "відбуваються регламентні роботи - науково технічний супровід". Чиновник зазначив, що роботи триватимуть недовго, але точної дати закінчення профілактики назвати не можуть.
Як писав OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисних шару, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків.
Після пошкодження на новому мосту поміняли вже три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої стеклопленкі на новому Пішохідному мосту на броньоване скло.
Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного моста в Києві між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів винні вандали.
Навколо будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку ряд ЗМІ почав поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світової спадщини Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий з їх креслень.
Вартість споруди велосипедно-пішохідного моста в Києві збільшилася до 419,96 мільйона гривень, що майже в два рази більше запланованої суми.
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