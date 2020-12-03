У Києві частково перекриють міст Метро

Obozrevatel Життя столиці 13:57, 3.12.2020 Оновлено: 14:06, 3.12.2020

У Києві на мосту Метро від сьогодні частково обмежать рух транспорту до 13 грудня. Ремонтуватимуть відрізок шляхопроводу від станції метро Дніпро до Гідропарку.

Через критичний стан перекриттів, на мосту розпочались протиаварійні роботи, повідомили у комунальному підприємстві "Київавтодор"(щоб побачити карту, доскрольте до кінця).

''Аби зменшити вплив на трафік, із 08:00 до 14:00 дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. А з 14:00 до 17:00 – у напрямку правого берега'', – повідомили у Київавтодорі.

Міст Метро збудували у 1965 році. Двоярусна споруда призначена для руху поїздів метро та автотранспорту.

Шляхопровід є першою у світі арковою спорудою з великими прогонами, спроєктованими на сухих стиках.

У Києві частково перекриють рух по мосту Метро на 10 днів
Київавтодор

Раніше на OBOZREVATEL вийшов матеріал, у якому розповіли про основні напрямки розвитку транспортної системи Києва. За 20 років планують збудувати дві нових лінії метро та понад 100 нових станцій.

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