У Києві буревій позривав дахи та повалив дерева. Фото та відео негоди

Вікторія Довгань Життя столиці 11:00, 18.09.2020 Оновлено: 11:07, 18.09.2020

Увечері 17 вересня Києвом пронісся потужний шквал із грозою, який наробив у місті лиха. Зокрема, негода затопила паркінг з електромобілями й повалила додолу величезні дерева.

Крім того, як повідомляє ТСН, на мосту Патона сильний вітер посунув пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній із багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Буревій у столиці повалив дерева на дорогу.
Скриншот відео
У Києві злива затопила паркінг з електромобілями.
Скриншот відео

Щоб упоратись із наслідками стихії, київська дорожня служба була змушена всю ніч працювати в посиленому режимі.

Шквал навіть зірвав частину покрівлі.
Скриншот відео
На мосту Патона вітер посунув огорожу між смугами.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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