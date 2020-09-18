У Києві буревій позривав дахи та повалив дерева. Фото та відео негоди

Увечері 17 вересня Києвом пронісся потужний шквал із грозою, який наробив у місті лиха. Зокрема, негода затопила паркінг з електромобілями й повалила додолу величезні дерева.
Крім того, як повідомляє ТСН, на мосту Патона сильний вітер посунув пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній із багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Щоб упоратись із наслідками стихії, київська дорожня служба була змушена всю ніч працювати в посиленому режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
через грозовий фронт у Києві 17 вересня було оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Негода особливо розбушувалася в таких передмістях столиці, як Нові Петрівці та Ірпінь.
А в деяких районах Києва разом із дощем навіть випав град.
Нагадаємо, що похолодання, дощі з грозами та штормовий вітер приніс в Україну холодний атмосферний фронт, який прийшов 17 вересня.
З цієї ж причини в Україні впродовж 18-19 вересня спостерігатиметься різке похолодання аж до нічних приморозків.