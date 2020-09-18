У Києві буревій позривав дахи та повалив дерева. Фото та відео негоди

Увечері 17 вересня Києвом пронісся потужний шквал із грозою, який наробив у місті лиха. Зокрема, негода затопила паркінг з електромобілями й повалила додолу величезні дерева.

Крім того, як повідомляє ТСН, на мосту Патона сильний вітер посунув пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній із багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Щоб упоратись із наслідками стихії, київська дорожня служба була змушена всю ніч працювати в посиленому режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: