Топтеми:

У Києві буревій позривав дахи та повалив дерева. Фото та відео негоди

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
3,4 т.
Києвом пронісся потужний шквал

Увечері 17 вересня Києвом пронісся потужний шквал із грозою, який наробив у місті лиха. Зокрема, негода затопила паркінг з електромобілями й повалила додолу величезні дерева.

Крім того, як повідомляє ТСН, на мосту Патона сильний вітер посунув пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній із багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Буревій у столиці повалив дерева на дорогу.
У Києві злива затопила паркінг з електромобілями.

Щоб упоратись із наслідками стихії, київська дорожня служба була змушена всю ніч працювати в посиленому режимі.

Шквал навіть зірвав частину покрівлі.
На мосту Патона вітер посунув огорожу між смугами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиїв
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook