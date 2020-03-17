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17 березня • оновлено в 12:20
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У Києві будуть штрафувати продавців без захисних масок в магазинах

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У Києві магазини будуть штрафувати через продавців, які працюють без захисної медичної маски.

Про це на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління Госпотребслужби в столиці Олег Рубан.

Чиновник зазначив, що продавці і касири повинні мати медмаскі або перебувати за захисним екраном. Також в магазинах ввели підвищений режим дезінфекції, заборонивши реалізовувати товари у відкритому вигляді.

Карантин у Києві

Карантин у Києві

"Це питання зараз перевіряється, і хто не буде дотримуватися цих вимог, будуть штрафуватися", – підкреслив Рубан.

При цьому він додав, що товари на відкритих ринках буде реалізуватися як і раніше. За його словами, на відкритому повітрі існує мінімальний ризик зараження, до того ж робота ринків забезпечує "продовольчу безпеку Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ з 17 березня ввів карантин через поширення коронавируса COVID-19 в Україні і світі в цілому. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування і торгових центрів.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
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