У Києві будуть обмежувати доступ у метро: коли і за яких умов

У метро Києва, яке 25 травня відновило свою роботу для пасажирів після тривалого карантину, у години пік тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.

Таку заяву зробив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 27 травня, який транслювали на його Youtube-каналі. Очільник міста відзначив, що це необхідно, аби не створювати великого скупчення людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кличко додав, що у перший день роботи, 25 травня, київським метро скористалися 310 тисяч осіб. У другий день, 26 травня, воно перевезло 463 тисячі відвідувачів.

Водночас мер столиці нагадав, що до пандемії коронавірусу пасажиропотік у підземці Києва був понад півтора мільйона людей щодоби.

Кличко заявив, що у Києві будуть обмежувати доступ у метро. Ілюстрація Цензор.Нет

"Із висновків після перших двох днів роботи метро: на жаль, не всі пасажири дотримуються соціальної дистанції, не всі носять маску. А в метрополітені та наземному транспорті, нагадаю, обов`язковий масковий режим!" – підкреслив він.

Глава Києва закликав людей не нехтувати правилами та не наражати себе й інших на небезпеку, а також користуватись громадським транспортом лише у разі нагальної потреби.

"В метро у години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи зачекати біля входу – дотримуючись дистанції і в масці", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після майже двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.