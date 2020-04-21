У Києві з 21 і до 24 квітня запанує по-справжньому весняна погода. У столиці України буде доволі тепло та здебільшого сухо.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер найчастіше фіксуватиметься в межах 7-12 м/с, рідше – 5-10 м/с.

Так, у вівторок, 21 квітня, буде суха та хмарна погода. Вдень очікується +9...+11 градусів. У середу, 22 квітня, опади також не передбачаються. Вночі температура становитиме +3...+5, а вдень підійметься до +10...+12.

Погода у Києві. Ілюстрація

У четвер, 23 квітня, знову буде хмарно та сухо. Вночі очікується +3...+5 градусів, а от вдень – приблизно +13...+15. Уже в п'ятницю вдень можливий невеликий дощ. У першій половині доби передбачається +4...+6 градусів, а в другій потеплішає до +14...+16.

Погода у Києві Укргідрометцентр/скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.