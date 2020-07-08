У Києві буде суха та спекотна погода: з'явився прогноз до кінця тижня

У Києві буде суха та спекотна погода.

У Києві з четверга, 9 липня, і до неділі, 12 липня, буде здебільшого суха та доволі спекотна погода. Дощі із грозами очікуються лише в останню добу.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер сильним не буде – лише 3-8 м/с або 5-10 м/с.

Так, у четвер, 9 липня, буде сухо і хмарно. Вночі очікується +14...+16 градусів тепла, а вдень – близько +22...+24.

У п'ятницю, 10 липня, опади також не передбачаються. У першій половині доби температура буде у межах +14...+16, у другій – підійметься до +25...+27.

У суботу, 11 липня, у столиці буде сухо і хмарно. Вночі очікується +15...+17 градусів, вдень – близько +29...+31.

Проте вже у неділю, 12 липня, усю добу в Києві йтимуть дощі із грозами. Вночі буде +15...+17 градусів, а день температура підійметься до +25...+27.

Погода у Києві Укргідрометцентр/скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.