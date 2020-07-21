У Києві буде суха, але прохолодна погода: з'явився прогноз до кінця тижня

У Києві буде суха, але прохолодна погода.

У Києві з середи, 22 липня, і до п'ятниці, 24 липня, буде суха погода, проте трішки похолодає.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер сильним не буде та триматиметься у межах 3-8 м/с.

Так, у середу, 22 липня, у столиці буде сухо, проте доволі хмарно. Вночі очікується лише +12...+14 градусів тепла, а вдень – близько +21...+23. У четвер, 23 липня, погода буде аналогічною.

У п'ятницю, 24 липня, опади також не передбачаються, буде сонячно. Вночі очікується +13...+15 градусів, а вдень температура підійметься до +22...+24.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.