У Києві буде спекотна і суха погода: з'явився прогноз до кінця тижня

У Києві з четверга, 6 серпня, і до неділі, 9 серпня, буде суха та спекотна погода. Ймовірно, що до кінця тижня у столиці стане трішки прохолодніше.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у цей час триматиметься в межах 5-10 м/с.

Так, впродовж вказаного періоду у Києві не передбачаються опади. Уночі температура стабільно сягатиме +16...+18 градусів.

Вдень у четвер, 6 серпня, очікується +29...+31 градус. У п'ятницю, 7 серпня, температурні значення будуть аналогічними.

А вже у суботу, 8 серпня, у столиці стане трішки прохолодніше – передбачається +27...+29. В неділю вдень, 9 серпня, киянам слід чекати лише +24...+26 градусів.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.