УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

У Києві боржникам за воду почали відключати послуги

972Читати новину російською

У Києві співробітники "Київводоканалу" відключили від каналізаційної системи квартиру неплатника.

Сума заборгованості за водопостачання склала 4 000 гривень, написали в групі "Київводоканал" в Facebook.

"Сьогодні ранок пройшов на горищі одного з будинків Троєщини (житловий масив у Деснянському районі столиці. - Ред.). Відключали від каналізаційної системи боржника", - повідомили в пості.

Facebook "Київводоканал"

Новини
Рахунки за комуналку в Україні: як зміняться тарифи на воду

Facebook "Київводоканал"

Нагадаємо, що раніше компанія попереджала про те, що буде відключати воду за несплату. Однак представники "Київводоканалу" повідомляли, що в першу чергу почнуть з великих боржників.

Пост прес-служби викликав відгук у коментарях: користувачі почали обурюватися через таке рішення компанії.

"І тепер цей боржник буде с*ати на голову своїм сусідам", - написала Людмила Мохонко.

"Ну, якщо сусідам це подобається. Вони ж не звертають на нього увагу, хоча знають, що у нього є борги. Списки висять", - відповіли на коментар від імені сторінки "Київводоканалу".

Facebook "Київводоканал"

Були також і ті, хто підтримав відключення.

"Нарешті. Можу написати пару адрес злісних неплатників", - прокоментував Павло Вороницький.

Facebook "Київводоканал"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві з кранів потече непридатна для використання вода.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Петров Игорь
Петров Игорь
Майдан работает! При проклятом Януковиче, который всё украл, этот человек безнаказанно бы гадил на своём унитазе, имея долги. А может быть даже долгов бы не имел. А теперь пусть помучается, совок и сепар, раз не платит.
Ответить
0
0

Наши блоги