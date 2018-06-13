У Києві боржникам за воду почали відключати послуги

У Києві співробітники "Київводоканалу" відключили від каналізаційної системи квартиру неплатника.

Сума заборгованості за водопостачання склала 4 000 гривень, написали в групі "Київводоканал" в Facebook.

"Сьогодні ранок пройшов на горищі одного з будинків Троєщини (житловий масив у Деснянському районі столиці. - Ред.). Відключали від каналізаційної системи боржника", - повідомили в пості.

Facebook "Київводоканал"

Facebook "Київводоканал"

Нагадаємо, що раніше компанія попереджала про те, що буде відключати воду за несплату. Однак представники "Київводоканалу" повідомляли, що в першу чергу почнуть з великих боржників.

Пост прес-служби викликав відгук у коментарях: користувачі почали обурюватися через таке рішення компанії.

"І тепер цей боржник буде с*ати на голову своїм сусідам", - написала Людмила Мохонко.

"Ну, якщо сусідам це подобається. Вони ж не звертають на нього увагу, хоча знають, що у нього є борги. Списки висять", - відповіли на коментар від імені сторінки "Київводоканалу".

Facebook "Київводоканал"

Були також і ті, хто підтримав відключення.

"Нарешті. Можу написати пару адрес злісних неплатників", - прокоментував Павло Вороницький.

Facebook "Київводоканал"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві з кранів потече непридатна для використання вода.