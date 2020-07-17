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У Києві на станції метро "Шулявка" прогримів вибух, є постраждалий. Відео

Життя столиці
9,6 т.
У Києві на станції метро 'Шулявка' прогримів вибух, є постраждалий. Відео

У Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні.

Одному перехожому, який отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджено вікна станції, повідомляється на Офіційному порталі Києва.

Інцидент стався о 20:08. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Метрополітен працює в звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.

Новина доповнюється...

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