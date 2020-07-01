У Києві біля посольства РФ спалили російський прапор

Невідомий спалив російський триколор перед посольством РФ у Києві. "РИА Новости"

У Києві невідомий спалив прапор Російської Федерації біля посольства Росії, в якому проходило голосування за поправки в Конституцію.

Про це повідомило "РІА Новини" з посиланням на пресслужбу дипмісії. Чоловік спалив прапор, після чого пішов. Поліція його не затримала.

Крім того, близько 10 години ранку біля будівлі посольства влаштували невеличкий пікет.

"Близько десяти осіб протягом десяти хвилин постояли з плакатом. Звучали антиросійські висловлювання. Потім розійшлися. В інших містах поки спокійно. Охорона посилена поліцією і Нацгвардією України. Інших серйозних інцидентів не було", – уточнили дипломати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перед російськими дипломатичними установами у Львові, Одесі та Києві розмістили герб Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.