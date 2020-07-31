У Києві біля метро облаштують шість перехоплювальних паркінгів: де саме

У Києві перехоплювальні паркінги облаштують поблизу шести станцій метро.

Один із них уже почав працювати біля станції "Видубичі". Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перехоплювальні паркувальні майданчики облаштують поблизу шести станцій метро. І перший із них – біля метро "Видубичі" – вже місяць працює. Це парковка на 193 місця", – пояснив він.

За словами Кличка, там встановили нове освітлення, транспортне та пішохідне огородження, навігацію, облаштували два пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно. Також планується встановлення 10 камер відеоспостереження.

Мер столиці відзначив, що наразі міська влада тестує, чи має попит паркінг "Видубичі" та що треба ще зробити, аби людям було зручно. В середньому щодня там залишають 120-140 автівок.

"Перехоплювальні паркінги зробимо на в’їздах у столицю за п’ятьма напрямками... Поблизу станцій метро "Академмістечко", "Святошин", "Червоний Хутір", "Іподром", "Сирецька". Загалом на них зможуть розміститися приблизно дві тисячі автомобілів", – підкреслив Кличко.

Він додав, що, облаштовуючи перехоплювальні паркінги, місто надає водіям альтернативу – залишити авто на паркінгу та рухатися далі громадським транспортом.

"Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори у столиці", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва з'явилась дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з написом “Місця для любителів штрафів”.