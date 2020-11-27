У Києві в розпал пандемії біля магазину вишикувалась черга за "мізерними знижками"

Олег Тимченко Життя столиці 11:30, 27.11.2020 Оновлено: 11:33, 27.11.2020

У Деснянському районі Києва біля одного з магазинів електроніки помітили велику чергу, в якій люди знаходились без дотримання дистанції в розпал пандемії коронавірусу.

Як припустили на сторінці "Троєщина|Київ" в соцмережі Facebook, люди стояли за покупками через знижки.

Більшість користувачів негативно поставилися до недбалого вчинку покупців, які не дотримуються карантинних обмежень і женуться за "копійчаними знижками", нехтуючи своїм же здоров'ям.

Люди стояли в черзі без дотримання дистанції.
Facebook Троєщина | Київ

"Цікаво, вас більше турбує копійчана знижка або кількість нових хворих після цієї чорної п'ятниці?!!!" – запитала Дарка Кох.

Користувачі обурені вчинком людей.
Facebook Троєщина | Київ
Користувачі обурені вчинком людей.
Facebook Троєщина | Київ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на п'ятницю, 27 листопада, коронавірусів в Україні та світі заразилися більше 61,2 млн осіб. За минулий день виявлено 540 802 нових інфікованих.

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