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/Життя столиці

У Києві більшість доріг скували затори: карта ''червоних'' місць

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У Києві 4 березня більшість доріг скували серйозні затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у 8 балів.

Серйозні ускладнення руху спостерігалися в центрі, починаючи від бульвару Тараса Шевченка і до Бессарабскої площі. Також тяглися вул. Жилянська, Саксаганського, частково бульвар Лесі Українки, вул. Бориса Грінченка, Алли Тарасової, Липська.

У Солом'янському районі фактично стали вулиця Борщагівська, проспекти Комарова й Валерія Лобановського.

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Затори у Києві

Затори у Києві

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Також затори зосередилися на проспекті Перемоги від станції м. "Житомирська" до "Берестейської" і від м. "Політехнічний інститут" до цирку.

Затори у Києві

Затори у Києві

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На мостах із правого на лівий берег найдовше водіям доведеться постояти на Дарницькому, Північному і Патона.

На лівому березі стоять дороги від Позняків до м. "Славутич", також затори тягнуться вул. Будівельників, Харківським та Дарницьким шосе.

Затори в Києві

Затори в Києві

Google-карти

На під'їзді до Києва завантажені дороги від Крюківщини, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки.

Затори в Києві

Затори в Києві

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в понеділок йтимуть дощі, але температура повітря буде значно вище нуля.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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