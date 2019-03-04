У Києві більшість доріг скували затори: карта ''червоних'' місць

У Києві 4 березня більшість доріг скували серйозні затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у 8 балів.

Серйозні ускладнення руху спостерігалися в центрі, починаючи від бульвару Тараса Шевченка і до Бессарабскої площі. Також тяглися вул. Жилянська, Саксаганського, частково бульвар Лесі Українки, вул. Бориса Грінченка, Алли Тарасової, Липська.

У Солом'янському районі фактично стали вулиця Борщагівська, проспекти Комарова й Валерія Лобановського.

Затори у Києві Google-карти

Також затори зосередилися на проспекті Перемоги від станції м. "Житомирська" до "Берестейської" і від м. "Політехнічний інститут" до цирку.

Затори у Києві Google-карти

На мостах із правого на лівий берег найдовше водіям доведеться постояти на Дарницькому, Північному і Патона.

На лівому березі стоять дороги від Позняків до м. "Славутич", також затори тягнуться вул. Будівельників, Харківським та Дарницьким шосе.

Затори в Києві Google-карти

На під'їзді до Києва завантажені дороги від Крюківщини, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки.

Затори в Києві Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в понеділок йтимуть дощі, але температура повітря буде значно вище нуля.

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