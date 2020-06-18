У Києві понад 4 тисячі людей заразилися COVID-19. Свіжі дані

Станом на ранок 18 червня коронавірус у Києві підтвердили у 4084 осіб. З них у 58 захворювання виявили за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 померло всього 95 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

25 жінок віком від 24 до 79 років;

28 чоловіків від 19 до 95 років;

три дівчинки, яким п'ять, сім і 12 років, а також два хлопчики віком від двох до семи років.

Одужали за добу 56 осіб. Всього коронавірус перемогли 1286 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в таких районах: Солом'янському – 11, Оболонському – вісім, Святошинському – сім.

Заражені райони Києва

Статистика щодо коронавірусу в Києві

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні за добу підтвердили понад 800 випадків COVID-19, що стало новим антирекордом.