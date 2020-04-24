У Києві – більше 1100 випадків COVID-19: Кличко розповів, у кого виявили коронавірус

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 22 жінки віком від 21 до 82 років, 35 чоловіків віком від 18 до 87 років та шестеро хлопчиків від 6 до 14 років.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 24 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 63 особи. Троє з них – медики. Загалом у Києві вже 1122 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

У Києві – більше 1100 випадків COVID-19. Ілюстрація

"Захворіли: 22 жінки віком від 21 до 82 років та 35 чоловіків віком від 18 до 87 років, а також шість хлопчиків віком від 6 до 14 років. До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", – додав Кличко.

За його словами, у столиці України від коронавірусу COVID-19 вже видужало 53 мешканця.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

"Зазначу, що дев'ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили діагноз коронавірус, – священнослужителі. П'ятеро – з Києво-Печерської лаври, троє – з Покровського Голосіївського монастиря та одна особа – з жіночого монастиря святого Пантелеймона", – заявив мер міста.

Він також нагадав, що у Києві на карантин через спалах COVID-19 закрили Києво-Печерську лавру, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

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