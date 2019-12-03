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3 грудня • оновлено в 14:28
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У Києві раптово відкрили рух Хрещатиком на вихідні: у чому причина

1.8т
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У Києві відкрили рух транспорту Хрещатиком на вихідні та свята. Машини зможуть без перешкод їздити вулицею цими днями до завершення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.

Так, рух відкрили з початку грудня. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769, написав офіційний портал міста (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Це пов’язано з обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.

У Києві раптово відкрили рух Хрещатиком у вихідні

У Києві раптово відкрили рух Хрещатиком у вихідні

Уже з 14 грудня 2019 року і до 12 січня 2020 року зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду – навпроти будинку № 5.

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Карта місцевості

Карта місцевості

Скриншот/Google maps

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Новий Рік-2020
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Опять "внезапно"?
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