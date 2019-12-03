У Києві раптово відкрили рух Хрещатиком на вихідні: у чому причина

У Києві відкрили рух транспорту Хрещатиком на вихідні та свята. Машини зможуть без перешкод їздити вулицею цими днями до завершення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.
Так, рух відкрили з початку грудня. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769, написав офіційний портал міста (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
Це пов’язано з обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.
У Києві раптово відкрили рух Хрещатиком у вихідні
Уже з 14 грудня 2019 року і до 12 січня 2020 року зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду – навпроти будинку № 5.
Карта місцевості
Скриншот/Google maps
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто засвітять 19 грудня.
Вже 13 листопада у столиці почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят. А 26 листопада – і саму новорічну ялинку.
Іграшки та ілюмінація для головної ялинки у Києві у Новому році-2020 коштуватимуть 2,7 млн гривень.
З'ясувалося, що в місті під час новорічно-різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки та продавати міцний алкоголь у публічних місцях.
Також у центрі Києва для святкування Різдва та Нового року-2020 змінили схему руху транспорту.
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