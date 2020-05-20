У Києві анонсували відкриття нового пляжного сезону уже з 1 червня: названі головні умови

Пляжний сезон у Києві планують відкрити з 1 червня за умови послаблення карантину, ухвалення відповідного рішення урядом та КМДА.

Про це розповів директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пігуля у коментарі "Громадському радіо". За його словами, відкривати пляжі були готові ще 15 травня, але завадив карантин.

"За попередніми домовленостями, початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону", – пояснив Пігуля.

У Києві анонсували відкриття нового пляжного сезону вже з 1 червня life.bodo.ua

Зазначається, що у Києві визначено 14 пляжів, на яких дозволений відпочинок із купанням, а також 18 зон відпочинку.

За словами Пігулі, 1 червня планують відкрити лише 5-7 пляжів, а вже згодом – інші, адже оглянути всі одночасно неможливо.

"Тобто ми обстежимо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас вісім планується цьогоріч, спершу їх відкриємо, а потім інші пляжі наступного тижня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня.