У Києві аномально зацвіли сакури: неймовірні фото

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня раптово зацвіли сакури.

Про це повідомили на сторінці "КП по УЗН Дніпровського району" у Facebook. У мережі з’явились неймовірні кадри (щоб подивитись, доскрольте до кінця сторінки).

"Аномалії природи – це коли і восени можна насолодитись весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної ради чекає на Вас! Встигніть зробити фото", – йдеться у дописі.

У Києві аномально зацвіли сакури КП по УЗН Дніпровського району

Здебільшого ці дерева розквітають саме навесні – у квітні та травні.

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня зацвіли сакури КП по УЗН Дніпровського району

Здебільшого ці дерева розквітають навесні КП по УЗН Дніпровського району

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року в Києві зафіксували новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.

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