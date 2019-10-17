У Києві аномально зацвіли сакури: неймовірні фото

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня раптово зацвіли сакури.
Про це повідомили на сторінці "КП по УЗН Дніпровського району" у Facebook. У мережі з’явились неймовірні кадри (щоб подивитись, доскрольте до кінця сторінки).
"Аномалії природи – це коли і восени можна насолодитись весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної ради чекає на Вас! Встигніть зробити фото", – йдеться у дописі.
У Києві аномально зацвіли сакури
КП по УЗН Дніпровського району
Здебільшого ці дерева розквітають саме навесні – у квітні та травні.
У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня зацвіли сакури
КП по УЗН Дніпровського району
Здебільшого ці дерева розквітають навесні
КП по УЗН Дніпровського району
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року в Києві зафіксували новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.
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