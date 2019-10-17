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17 жовтня • оновлено в 16:00
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У Києві аномально зацвіли сакури: неймовірні фото

1.2т Читати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня раптово зацвіли сакури.

Про це повідомили на сторінці "КП по УЗН Дніпровського району" у Facebook. У мережі з’явились неймовірні кадри (щоб подивитись, доскрольте до кінця сторінки).

"Аномалії природи – це коли і восени можна насолодитись весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної ради чекає на Вас! Встигніть зробити фото", – йдеться у дописі.

У Києві аномально зацвіли сакури

У Києві аномально зацвіли сакури

КП по УЗН Дніпровського району

Здебільшого ці дерева розквітають саме навесні – у квітні та травні.

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У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня зацвіли сакури

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради, у середині жовтня зацвіли сакури

КП по УЗН Дніпровського району

Здебільшого ці дерева розквітають навесні

Здебільшого ці дерева розквітають навесні

КП по УЗН Дніпровського району

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року в Києві зафіксували новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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