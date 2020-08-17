У Києві 4G з'явився ще на шести станціях метро: перелік

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 16:16, 17.08.2020

У Києві ще на шести станціях метро з 17 серпня працюватиме 4G.

Як написала пресслужба сервісу "Дія" на своїй сторінці у Telegram, усе метро планують повністю "покрити" таким інтернетом до кінця року.

Так, з 17 серпня 4G працюватиме на станціях метро "Університет", "Театральна" (червона гілка), "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" (синя), "Золоті Ворота" (зелена).

А до кінця серпня до них приєднаються ще й станції "Хрещатик" (червона гілка), "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Україна" (синя), "Палац спорту", "Кловська", "Печерська" (зелена).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 3 липня 4G-зв’язок запрацював на дев'яти станціях метро.

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