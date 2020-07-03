У Києві 4G запрацював на дев'яти станціях метро: перелік

У Києві 4G запрацював на дев'яти станціях метро. Пресслужба Кличка

У Києві з 3 липня 4G-зв’язок запрацював на дев'яти станціях метро.

У цей день мер столиці Віталій Кличко разом з операторами мобільного ринку презентував роботу 4G у метрополітені міста. Про це написала пресслужба очільника Києва.

"Сьогодні ми разом з операторами мобільного ринку України презентуємо запуск 4G-зв’язку на восьми станціях київського метро. Як ви знаєте, на станції "Академмістечко" система вже функціонує і гарно себе зарекомендувала", – пояснив Кличко.

За його словами, розвиток мережі 4G став можливим завдяки договору між операторами та КП "Київський метрополітен". Тоді перші отримали право на модернізацію частини обладнання, встановленого на станціях метро.

"Проєкт непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці", – додав мер Києва.

З 3 липня 4G працюватиме на наступних станціях: "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук’янівська".

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