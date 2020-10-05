У Києві 331 клас в школах відправили на карантин

В Києві через випадки захворювання серед вчителів закриті на карантин 3 школи. Однак значно збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, йдеться в повідомленні на офіційному сайті політика. При цьому одна школа відновила навчальний процес після карантину.

"Ситуація в школах та дитячих садочках – поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи – через випадки захворювання серед вчителів. Іще одна школа відновила навчальний процес після карантину. Але. Значно збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні перебуває 331 клас у 130-ти школах.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 375. Також хворіють 259 педагогів, що на 54 більше у порівнянні з минулою п’ятницею.

"У дитячих садочках – через виявлені випадки вірусу – тимчасово закрита 41 група у 36-ти садках. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53 відсотки", – розповів Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 5 жовтня зафіксували 24 736 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 286 жителів столиці.