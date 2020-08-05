У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб: фото з місця трагедії
У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб.
У мережі пригадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві у серпні 1989 року, коли внаслідок обвалу колон порталу головпоштамту загинуло 11 осіб.
Інцидент трапився 2 серпня, о 16:20. Про це написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook, опублікувавши фото з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що у той день йшов невеликий дощ і люди вирішили сховатися від нього біля головпоштамту. Одразу після обвалу міліціонери, пожежники та просто перехожі кинулись розбирати все.
У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина
Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина
У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина
Тоді з-під завалів витягнули 13 осіб. Двоє були живими, їх вдалося врятувати. Втім, внаслідок НП 11 людей загинули.
Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина
У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина
Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина
Пост у мережі Скріншот
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