У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб: фото з місця трагедії

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб.

У мережі пригадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві у серпні 1989 року, коли внаслідок обвалу колон порталу головпоштамту загинуло 11 осіб.

Інцидент трапився 2 серпня, о 16:20. Про це написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook, опублікувавши фото з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що у той день йшов невеликий дощ і люди вирішили сховатися від нього біля головпоштамту. Одразу після обвалу міліціонери, пожежники та просто перехожі кинулись розбирати все.

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Тоді з-під завалів витягнули 13 осіб. Двоє були живими, їх вдалося врятувати. Втім, внаслідок НП 11 людей загинули.

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

Пост у мережі Скріншот

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