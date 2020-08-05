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У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб: фото з місця трагедії

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,1 т.
У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб.

У мережі пригадали трагічні події на Майдані Незалежності (тоді – площі Жовтневої революції) у Києві у серпні 1989 року, коли внаслідок обвалу колон порталу головпоштамту загинуло 11 осіб.

Інцидент трапився 2 серпня, о 16:20. Про це написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook, опублікувавши фото з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що у той день йшов невеликий дощ і люди вирішили сховатися від нього біля головпоштамту. Одразу після обвалу міліціонери, пожежники та просто перехожі кинулись розбирати все.

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Тоді з-під завалів витягнули 13 осіб. Двоє були живими, їх вдалося врятувати. Втім, внаслідок НП 11 людей загинули.

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб

У Києві 31 рік тому колони головпоштамту задавили 11 осіб Клуб корінного киянина

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності

Трагічні події відбулися на Майдані Незалежності Клуб корінного киянина

Пост у мережі

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явились історичні фото, як на вулиці Хрещатик у Києві після Другої світової війни (1939-1945 рр.) клали асфальт.

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