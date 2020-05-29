У мережі з'явилося повідомлення про нібито масштабний спалах COVID-19 у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛ ШМД), проте у самій установі таку інформацію частково спростували.

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Там розповіли про чотирьох працівників медустанови, яких госпіталізували з коронавірусом, а також 16 співробітників, які самоізолювалися, але лише в декого з них виявили COVID-19. Відповідна заява з'явилася 28 травня на сайті КМКЛ ШМД.

На ситуацію наступного дня відреагував і мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу. Водночас він назвав інші цифри – мова йшла про 21 зараженого медика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні (28 травня. – Ред.) у лікарнях з діагнозом "коронавірусна інфекція" перебувають четверо працівників КМКЛ ШМД. З них двоє – в Олександрівський лікарні (лікар-кардіолог і санітарка), ще двоє госпіталізовані за місцем проживання у Чернігівській області", – йдеться в заяві медзакладу.

У Києві в лікарні швидкої допомоги 21 медик захворів на коронавірус. Ілюстрація

"Ще 16 співробітників лікарні, що працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, перебувають на самоізоляції. У декого підтверджено COVID-19, але на сьогодні без клінічних проявів", – додали в лікарні.

Так, у медзакладі запевнили, що відділення кардіології, де зафіксували випадки захворювання, було зачинено, у ньому провели заходи з санітарної дезінфекції. Також в установі відбулася перевірка епідеміологічними службами.

"Тестування працівників лікарні проводиться згідно з показами та без обмежень як експрестестами, так і ПЦР-діагностикою. Будь-який медичний працівник, що має характерні для COVID-19 симптоми чи контактував із пацієнтом та колегою, у яких підтверджено вірус, може здати аналіз у КМКЛ ШМД", – йдеться в заяві.

У лікарні зазначили, що ще з початку пандемії керівництво провело роботи з організації приміщення для лікування хворих, які, окрім проблем зі здоров’ям, з якими вони потрапили до медзакладу, заражені ще й коронавірусом. Після необхідних маніпуляцій таких пацієнтів за першої ж можливості перенаправляють у профільний інфекційний медичний заклад. Зазначається, що станом на 28 травня установа працювала у звичному режимі.

На повідомлення про масштабний спалах коронавірусу в цьому медзакладі вже відреагував Кличко, заявивши про 21 зараженого коронавірусом працівника.

"Щодо ситуації в лікарні швидкої допомоги, інформацію про яку вчора публікували ЗМІ. На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом. Але виявили їх не за один день, а протягом останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві, де трапився спалах COVID-19, станом на 28 травня ситуація покращилася. Після повторного тестування підопічних та працівників було зафіксовано зменшення кількості хворих.

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