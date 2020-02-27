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27 лютого • оновлено в 14:14
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У касах метро Києва зникли термінали, припиниться продаж зелених карт

1.3т
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З кас київського метро протягом лютого прибрали банківські термінали через виведення з обігу зеленої картки та впровадження єдиного електронного квитка.

Про це розповіла речниця підземки Наталія Макогон у коментарі "Українській правді". Паралельно стартувало підключення синіх автоматів для поповнення та придбання е-квитка, де також працюватиме банківська функція.

"Завершується перехід на систему е-квитка (Єдина автоматизована система оплати проїзду. – Ред.). Виводиться з обігу зелена картка і обладнання, яке її обслуговувало, також відключається", – розповіла Макогон.

У касах метро Києва зникли термінали, припиниться продаж зелених карт. Ілюстрація

У касах метро Києва зникли термінали, припиниться продаж зелених карт. Ілюстрація

За її словами, метрополітен Києва хоче максимально автоматизувати систему оплати проїзду так, як це зробили за кордоном. Так, жетони не продаватимуться уже з 1 квітня, а для разової поїздки можна буде скористатися qr-квитком, банківською карткою чи мобільним додатком.

"Зелена картка з 1 квітня не продається і не поповнюється. Використати ті поїздки, які пасажири запишуть до цієї дати, можна буде протягом року", – підкреслила Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вже доволі давно почали говорити про відмову від жетонів та зелених карток у метро. Так, спершу припинити продаж планували ще 1 листопада 2019 року, втім, процес затягнувся.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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