У гуртожитку на Київщині виявили 12 нових заражених COVID-19

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 19:48, 22.04.2020 Оновлено: 20:30, 22.04.2020

У середу, 22 квітня, у гуртожитку міста Вишневе Київської області, де зафіксували спалах коронавірусу COVID-19, захворювання виявили ще у 12 осіб, шестеро з яких – діти.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів заступник міського голови Георгій Майсурадзе. За його словами, 23 квітня запланована перевірка ще 12 кімнат. Їх жителі з якихось причин 21 квітня під час обходу не дали про себе знати (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Приблизно 10 хвилин (Близько 18:50. – Ред.) тому ми отримали першу інформацію. З 80 тестів оброблено 32, з них, на жаль, 12 – позитивні. З цих 12 – шість дорослих і шість дітей. Ми чекаємо до кінця дня наступних результатів", – заявив він.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому
МВС
Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому
МВС

Майсурадзе запевнив, що влада сформувала гуманітарну допомогу людям, які залишилися на карантині в гуртожитку.

"Це гуманітарна допомога з боку бізнесу міста, міської ради. Зараз ми організовано здійснюємо передачу по поверхах. Є у нас певний запас, ми до кінця дня сьогодні завершимо цей процес. Також ми готуємо процес забезпечення питною водою. Паралельно йде процес забезпечення дезінфікуючими засобами", – наголосив він.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому
МВС
Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому
МВС

Також пресслужба МВС на своєму сайті написала, що військові Національної гвардії України спільно з підрозділами Національної поліції почали забезпечувати карантинні заходи та охороняти громадський порядок поблизу гуртожитку.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому
МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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