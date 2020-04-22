У середу, 22 квітня, у гуртожитку міста Вишневе Київської області, де зафіксували спалах коронавірусу COVID-19, захворювання виявили ще у 12 осіб, шестеро з яких – діти.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів заступник міського голови Георгій Майсурадзе. За його словами, 23 квітня запланована перевірка ще 12 кімнат. Їх жителі з якихось причин 21 квітня під час обходу не дали про себе знати (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Приблизно 10 хвилин (Близько 18:50. – Ред.) тому ми отримали першу інформацію. З 80 тестів оброблено 32, з них, на жаль, 12 – позитивні. З цих 12 – шість дорослих і шість дітей. Ми чекаємо до кінця дня наступних результатів", – заявив він.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому МВС

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому МВС

Майсурадзе запевнив, що влада сформувала гуманітарну допомогу людям, які залишилися на карантині в гуртожитку.

"Це гуманітарна допомога з боку бізнесу міста, міської ради. Зараз ми організовано здійснюємо передачу по поверхах. Є у нас певний запас, ми до кінця дня сьогодні завершимо цей процес. Також ми готуємо процес забезпечення питною водою. Паралельно йде процес забезпечення дезінфікуючими засобами", – наголосив він.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому МВС

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому МВС

Також пресслужба МВС на своєму сайті написала, що військові Національної гвардії України спільно з підрозділами Національної поліції почали забезпечувати карантинні заходи та охороняти громадський порядок поблизу гуртожитку.

Нацгвардія забезпечує карантинні заходи під час спалаху COVID-19 у Вишневому МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилося 37 осіб, двоє загинули.

З'явилась інформація, що тести на коронавірус COVID-19 у гуртожитку Вишневого Київської області почали робити тільки через майже тиждень після першої смерті.

Вранці 22 квітня Майсурадзе заявив, що два блоки гуртожитку в місті Вишневому Київської області, де було виявлено спалах коронавірусу COVID-19, замкнулися і не допускали до себе нікого, зокрема і поліцію.

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