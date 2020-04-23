У гуртожитку на Київщині підтвердили майже 80 випадків COVID-19: серед хворих – багато дітей

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де трапився спалах коронавірусу COVID-19, станом на ранок 23 квітня підтвердили 78 випадків цього захворювання, зокрема 16 – у дітей.

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Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. Вранці Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців цього гуртожитку.

Так, загалом було перевірено 224 зразки біологічного матеріалу. У результаті підтвердили 78 випадків COVID-19, зокрема 16 – у дітей до 17 років. Серед заражених – двоє працівників гуртожитку.

У гуртожитку на Київщині підтвердили майже 80 випадків COVID-19. Ілюстрація

Три пацієнти станом на 23 квітня перебували у лікарні, решта – на самоізоляції за місцем проживання. Також було обстежено четверо працівників поліції та медичну сестру – аналізи виявилися негативними.

Як повідомлявOBOZREVATEL: