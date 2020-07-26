У гуртожитку КПІ спалахнув COVID-19: захворіло понад 50 курсантів

В одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту трапився спалах коронавірусу – такий діагноз поставили 52 курсантам,що становить третину від усіх мешканців.

За словами виконувача обов’язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака, перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що цей спалах COVID-19, зокрема, має стосунок до столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТІУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні – 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", – зазначив чиновник.

Він додав, що загалом у згаданому гуртожитку мешкають 152 курсантів. У будівлі проводяться відповідні заходи з дезінфекції, а всі інші контактні особи тих, у кого підтвердили COVID-19, перебувають під медичним наглядом.

"Щоб запобігти поширенню інфекції, серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", – підкреслив Чумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 95 мешканців. Станом на 26 липня у столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.