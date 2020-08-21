У гуртожитку "Київпастрансу" зафіксовано один із найбільших із 60 нових спалахів коронавірусу в столиці.

У Києві за 21 серпня зафіксували 60 спалахів коронавірусу. Один із найбільших – у гуртожитку комунального підприємства "Київпастранс". Там зафіксували 12 випадків COVID-19.

Про це 21 серпня розповів голова ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі сайту "Сьогодні". Загалом, за його словами, у столиці спалахів цього захворювання дуже багато.

"Тільки за сьогодні зареєстровано 60 нових спалахів. Наприклад, великий спалах із 12 нових випадків зареєстровано в гуртожитку комунального підприємства "Київпастранс". Там ми вже проводимо всі протиепідемічні заходи", – підкреслив Рубан.

Чиновник відзначив, що надалі кількість нових спалахів у місті буде збільшуватися. Вони, за словами Рубана, виникатимуть саме в організованих колективах, де важко або неможливо дотримуватися протиепідемічних правил. Насамперед йдеться про гуртожитки з великою кількістю людей та організовані дитячі колективи.

Він також додав, що найближчими днями після чотиримісячного карантину відкриють Флорівський жіночий монастир. Там раніше було зафіксовано спалах інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві кількість заражених коронавірусом станом на 21 серпня зросла до 11 328 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще в 156 жителів столиці.

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