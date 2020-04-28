У гуртожитках Києва – спалах COVID-19? Кличко роз'яснив ситуацію

У гуртожитках Києва станом на 28 квітня не було спалахів захворювання на коронавірус COVID-19. У таких закладах міста траплялись лише поодинокі випадки зараження.

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Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 28 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, наразі у Києві 473 гуртожитки різних форм власності, 77 із них – у комунальній власності міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми дуже вчасно запровадили обмежувальні заходи. Ще 18 березня міська влада звернулася до закладів вищої освіти, аби вони виконали протиепідемічні заходи та відпустили студентів із гуртожитків додому. Студентам, які не мають можливості змінити місце перебування, дозволили жити там на період карантину", – сказав мер Києва.

Кличко розповів про COVID-19 у гуртожитках Києва. Ілюстрація

Він додав, що також керівникам закладів вищої освіти доручили посилити санітарний і протиепідемічний режими у гуртожитках. Так, за його словам, всі установи забезпечили миючими та дезінфікуючими засобами, обладнали приміщення для ізоляції хворих у разі потреби, запровадили обов’язковий температурний скринінг та нагляд медиками.

"У нас були поодинокі випадки, коли в гуртожитках виявляли хворих. Всі пам’ятають ситуацію в Київському інституті музики імені Глієра. Там виявили зараженого молодого чоловіка. Втім, його вчасно госпіталізували. А всі інші студенти, які перебували в гуртожитку, пройшли двотижневу обсервацію", – підкреслив Кличко.

Він відзначив, що такий ж режим запровадили і в гуртожитках, де проживають працівники комунальних підприємств Києва.

"Там теж постійно проводять дезінфекцію. Лікарі регулярно оглядають мешканців та вимірюють їм температуру. Якщо є підозра на коронавірус – пацієнта госпіталізують до лікарні. Спалахів хвороби в столичних гуртожитках на сьогодні не виявлено", – заявив очільник міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де трапився спалах коронавірусу COVID-19, станом на ранок 23 квітня підтвердили 78 випадків цього захворювання, зокрема 16 – у дітей.

У гуртожитку Петропавлівської Борщагівки Київської області також трапився спалах коронавірусу.

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