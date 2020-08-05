У двох заступників глави Київської ОДА виявили коронавірус

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 11:34, 5.08.2020 Оновлено: 11:56, 5.08.2020

У двох заступників глави Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна виявили коронавірус.

Про це повідомила пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що коло контактних осіб уже з'ясували, їм зробили ПЛР-тести. У результаті інших випадків COVID-19 не виявили.

"Київський обласний лабораторний центр підтвердив учора вдень (4 серпня. – Ред.) наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА", – йдеться у дописі.

Станом на 5 серпня пацієнти перебували під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції, а інший – у лікарні. Стан обох був стабільний.

"Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки інфікованих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож усі процеси в області під контролем", – запевнив Володін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу коронавірус виявили ще в 150 осіб, що є новим антирекордом. Станом на 5 серпня у столиці вже 8812 підтверджених випадків COVID-19.

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