У двох заступників глави Київської ОДА виявили коронавірус

У двох заступників глави Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна виявили коронавірус.

Про це повідомила пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що коло контактних осіб вже з'ясували, їм зробили ПЛР-тести. У результаті інших випадків COVID-19 не виявили.

"Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень (4 серпня. – Ред.) наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА", – йдеться у дописі.

Станом на 5 серпня пацієнти перебували під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції, а інший – у лікарні. Стан обох був стабільним.

"Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки інфікованих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем", – запевнив Володін.

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