У Держспоживслужбі спрогнозували новий спалах коронавірусу в Києві

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 12:37, 31.08.2020 Оновлено: 12:44, 31.08.2020

У Києві після початку навчального року очікується спалах коронавірусу.

Таку думку висловив начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна". За його словами, це природно.

"Насамперед завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися рекорди. У середу, четвер і п'ятницю, і неділю буде збільшуватися кількість ліжкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", – пояснив Рубан.

Він зазначив, що тепер будуть "зростати" локальні спалахи в організованих колективах.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул", – сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 31 серпня було підтверджено 13370 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 277 осіб.

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