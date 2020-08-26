У депутата Київради виявили COVID-19

У депутата Київської міської ради Костянтина Ялового виявили коронавірус.

Про це сам чиновник написав на своїй сторінці у Facebook. За словами чоловіка, станом на 26 серпня він почувався непогано.

"Друзі, вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", – відзначив депутат.

Яловий написав, що вирішив зробити тест з огляду на загальну ситуацію із захворюваністю. У результаті у нього таки виявили вірус.

"Як свідома людина залишаюся на самоізоляції. Всі, з ким контактував останні дні, прошу будьте дуже уважними до себе. Сподіваюся, що у вас буде все добре... Працюю дистанційно", – додав чиновник.

Яловий написав, що у нього виявили коронавірус Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за минулу добу зафіксовано лише 95 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 26 серпня у столиці вже 12 248 випадків COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!