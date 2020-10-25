У день виборів коронавірусом у Києві заразилися ще 359 осіб

За минулу добу, 24 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 359 осіб. У Київській області зафіксували 297 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 34 054 осіб, в області – 14 544 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 684 осіб (+10 за добу), вилікувалися 11 744 пацієнтів (+58). Продовжують боротися з вірусом 21 626 інфікованих.

Щоденний приріст хворих в Києві. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 343 498 випадків коронавірусної інфекції. З них 6088 – виявлені за минулу добу.