У день виборів коронавірусом у Києві заразилися ще 359 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:03, 25.10.2020 Оновлено: 09:13, 25.10.2020

За минулу добу, 24 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 359 осіб. У Київській області зафіксували 297 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 34 054 осіб, в області – 14 544 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 684 осіб (+10 за добу), вилікувалися 11 744 пацієнтів (+58). Продовжують боротися з вірусом 21 626 інфікованих.

Щоденний приріст хворих в Києві.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 343 498 випадків коронавірусної інфекції. З них 6088 – виявлені за минулу добу.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Друга карабаська - документальний фільм

Стало відомо, хто проведе опитування Зеленського

Українські заробітчани повинні платити податки, – глава ДПС Любченко

Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото

На російському танкері біля Керченської протоки стався вибух